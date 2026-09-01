Свежая методология синтезированной йоги — представление о 8-компонентной йоге, которое формировалось в течение 15 лет и вбирает в себя безопасные и эффективные тренировочные методы, адаптированные под современные запросы человека. Методология опирается на три постулата: безопасность, эффективность и простота. И при этом сохраняет аутентичность, переданную в йогических источниках. Это позволяет применять алгоритмы в любом месте, возрасте, из любого исходного состояния и для разных целей. Тренер: Святослав Соколов — в йоге с 2020 года, с её помощью восстановился после тяжелого ДТП и за относительно короткий срок достиг значительных результатов в практике за счет грамотной методологии. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.