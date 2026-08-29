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Прощай, лето: большой обед с шампанью

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Проведи последние выходные лета в саду Особняка Мясникова на обеде под открытым небом. Длинный общий стол, сезонная гастрономия от команды Poool Bistro и эстетика летнего дачного застолья — красивый повод попрощаться с летом.

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