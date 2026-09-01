Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Биографию Михаила Врубеля сравнивали с драмой в трех актах. Декорациями первого становятся интерьеры храмов, героями — ангелы и апостолы. Во втором появляется Демон — «летящий», «сидящий», «поверженный». Третий акт начинается с душераздирающего аккорда — психической болезни, тянущей за собой вязкие годы полного угасания. Подробно изучишь биографию великого художника, живописные и графические воплощения ангелов и демонов, интерпретации лермонтовских текстов, а также поговорят о гениальности и безумии. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.