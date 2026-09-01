ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Богемный арт-бранч: «Ангелы и демоны: искусство Михаила Врубеля»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Биографию Михаила Врубеля сравнивали с драмой в трех актах. Декорациями первого становятся интерьеры храмов, героями — ангелы и апостолы. Во втором появляется Демон — «летящий», «сидящий», «поверженный». Третий акт начинается с душераздирающего аккорда — психической болезни, тянущей за собой вязкие годы полного угасания. Подробно изучишь биографию великого художника, живописные и графические воплощения ангелов и демонов, интерпретации лермонтовских текстов, а также поговорят о гениальности и безумии. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-бранч с игристым: «Роковые женщины Серебряного века»
Арт-бранч с игристым: «Роковые женщины Серебряного века»

3600₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Тело. Душа. Кисть.
Тело. Душа. Кисть.

5000₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста