Проведи воскресенье в старинном особняке, в самом сердце Петербурга, на лекции-чаепитии, которую посвятят любви к сладостям во времена дореволюционного Петербурга: поговорят об истории развития маркетинга в Императорской России, и как он выглядел в ту эпоху. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда.