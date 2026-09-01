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Лекция-чаепитие: «Маркетинг в Императорской России»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Проведи воскресенье в старинном особняке, в самом сердце Петербурга, на лекции-чаепитии, которую посвятят любви к сладостям во времена дореволюционного Петербурга: поговорят об истории развития маркетинга в Императорской России, и как он выглядел в ту эпоху. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда.

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