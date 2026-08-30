Новый формат гигов от концертного комьюнити «Табор», которое направлено на обзор более тяжёлой стороны музыкального андеграунда, сохраняя при этом разножанровый лайн-ап, в котором каждый может найти любимую группу по душе. На сцене будут: дюАрт (металкор; индастриал) Destination Point (деткор; металкор) Топь (дум; сладж) Heritage (трэш; нью-металкор)