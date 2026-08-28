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Благотворительный маркет от фонда «Выручаем»

Сфера Х5, улица Крымский Вал, 9

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Организаторы приглашают гостей парка, сотрудников и всех желающих приобрести уникальные вещи ручной работы и принять участие в социально значимом проекте. Что представлено на ярмарке: Участники мероприятия — социальные мастерские, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья: — «Нормальные вещи» — текстиль для дома — «Круг» — керамика — «Изумрудный город» — сувениры — «Выручаем» — мерч и сувенирная продукция Отдельно организован своп: обмен одеждой и растениями. Для участия в свопе можно заранее принести одежду в хорошем состоянии. Мастер-классы: 17:00 — набойка на ткани 18:00 — сервировка стола 19:00 — плетение авосек для бутылок (ведёт слабовидящий мастер) Обрати внимание, что участие в мастер-классе требует отдельной регистрации на сайте Сферы Х5: https://parksfera.x5.ru/events Куда направятся средства: Все собранные средства пойдут на помощь людям оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации и развитие социальных мастерских.

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