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Про событие
Организаторы приглашают гостей парка, сотрудников и всех желающих приобрести уникальные вещи ручной работы и принять участие в социально значимом проекте. Что представлено на ярмарке: Участники мероприятия — социальные мастерские, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья: — «Нормальные вещи» — текстиль для дома — «Круг» — керамика — «Изумрудный город» — сувениры — «Выручаем» — мерч и сувенирная продукция Отдельно организован своп: обмен одеждой и растениями. Для участия в свопе можно заранее принести одежду в хорошем состоянии. Мастер-классы: 17:00 — набойка на ткани 18:00 — сервировка стола 19:00 — плетение авосек для бутылок (ведёт слабовидящий мастер) Обрати внимание, что участие в мастер-классе требует отдельной регистрации на сайте Сферы Х5: https://parksfera.x5.ru/events Куда направятся средства: Все собранные средства пойдут на помощь людям оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации и развитие социальных мастерских.
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