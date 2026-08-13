Что скрывается за дверями фабрики мороженого? Хруст вафельных рожков, молочные реки, танцующие под миксерами сливки и секретные рецепты, охраняемые холодом… Это не просто визит на производство, это погружение в алхимию вкуса, где техника и фантазия соединяются, чтобы создать идеальное лакомство. Отправляйся на экскурсию в самое сердце сладкой индустрии — на фабрику Brand Ice, крупнейшее производство мороженого в Европе. Здесь нет места скуке — только вихрь ароматов, яркие цеха, гул машин, и, конечно, ледяное вдохновение. Ты увидишь, как рождается мороженое — с самого первого этапа: от выбора натуральных ингредиентов и замешивания основы до закрутки в рожок и глубокой заморозки. Уникальная возможность пройти по «тропе мороженщика», побывать в морозильной камере, где температура держится ниже — 20°C, и почувствовать, как рождается идеальный вкус. На экскурсии ты узнаешь, почему Brand Ice доверяют даже в Кремле, как создаются новые сорта и чем мороженое отличается от пломбира. А финал путешествия — не в лекции и не в фото, а в настоящей дегустации: целый спектр вкусов — сливочные, фруктовые, ореховые, карамельные — ждёт вас. Плюс — подарочный сертификат на 12 шариков мороженого в фирменном кафе. Это не просто экскурсия — это погружение в магию вкуса, где каждое движение, каждый запах, каждый кусочек — часть большого холодного чуда.