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Александровская сопка и озеро Тургояк

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+

Про событие

Посетишь вершину водораздельного хребта Урал-Тау, которая является одной из визитных карточек города Златоуст, а также заедешь на самое знаменитое Уральское озеро Тургояк, которое даже прозвали Уральским Байкалом. Участники: Взойдут на Александровскую сопку. Отдохнут от городской суеты и зарядятся положительными эмоциями на месяцы вперед. Посетят Уральский Байкал, где сделают много контента на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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