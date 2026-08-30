Посетишь вершину водораздельного хребта Урал-Тау, которая является одной из визитных карточек города Златоуст, а также заедешь на самое знаменитое Уральское озеро Тургояк, которое даже прозвали Уральским Байкалом. Участники: Взойдут на Александровскую сопку. Отдохнут от городской суеты и зарядятся положительными эмоциями на месяцы вперед. Посетят Уральский Байкал, где сделают много контента на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.