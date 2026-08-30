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Александровская сопка и озеро Тургояк
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4400₽
Возраст 18+
Про событие
Посетишь вершину водораздельного хребта Урал-Тау, которая является одной из визитных карточек города Златоуст, а также заедешь на самое знаменитое Уральское озеро Тургояк, которое даже прозвали Уральским Байкалом. Участники: Взойдут на Александровскую сопку. Отдохнут от городской суеты и зарядятся положительными эмоциями на месяцы вперед. Посетят Уральский Байкал, где сделают много контента на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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