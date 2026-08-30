Вот и всё, последнее летнее воскресенье и на пороге уже осень.. Приходи заряжаться энергией в последние летние деньки, чтоб не замерзнуть до следующего лета! Сцена: Мопсы Peace Un Рыбалка Онлайн Билет можно приобрести на входе, а бронь столов по телефону.