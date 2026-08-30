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Вот и всё, последнее летнее воскресенье и на пороге уже осень.. Приходи заряжаться энергией в последние летние деньки, чтоб не замерзнуть до следующего лета! Сцена: Мопсы Peace Un Рыбалка Онлайн Билет можно приобрести на входе, а бронь столов по телефону.
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