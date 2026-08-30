ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Конец лета

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вот и всё, последнее летнее воскресенье и на пороге уже осень.. Приходи заряжаться энергией в последние летние деньки, чтоб не замерзнуть до следующего лета! Сцена: Мопсы Peace Un Рыбалка Онлайн Билет можно приобрести на входе, а бронь столов по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста