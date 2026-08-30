Барре — функциональная тренировка с элементами балета, пилатеса и кардио. Способствует формированию силы, гибкости и координации. Тренеровку проведут: Мягкость / Softness — студия гибкости в Приморском районе, где работает команда профессиональных тренеров с высшим образованием. Команде студии важно, чтобы спорт был не просто трендом, а доступной и естественной частью жизни. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.