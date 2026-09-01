Иногда лучший способ начать выходной — это не кофе и телефон, а движение, воздух и люди рядом. Это про утро, в котором ты просто бежишь и чувствуешь себя живым. Участники встречаются я в субботу утром и спокойно бегут вместе. Без соревнований. Без давления. Без «надо быстрее». Только: — лёгкий темп, — разговоры по пути, — движение в удовольствие, — и ощущение, что ты не один. Как это проходит: — участники встречаются и стартуют вместе. — маршрут — сюрприз (узнаешь на месте). — все бегут комфортно, в одном ритме. — никто не остаётся один и не «выпадает». После пробежки: Все идут на кофе, общаются и просто проводят время вместе — без спешки, в атмосфере сообщества. Бесплатно, по регистрации. Встречи проходят каждую субботу или воскресенье.