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Ретрит-випассана «Осознанность»

Место проведения: Йога Холл

Начало:

Завершение:

28000₽
Возраст 18+

Про событие

3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и стресс, расслабиться и помолчать в спокойной атмосфере. 100% цифровая передышка без новостей, беспокойных звонков и сообщений в социальных сетях. Формат ретрита: Это светский формат медитационного ретрита, организуемый командой практикующих психологов и сертифицированными преподавателями медитации и практик осознанности. Теория и практика: на этом ретрите у тебя есть возможность практиковать в группе единомышленников с понятными инструкциями от преподавателей практик осознанности. Будут 3 базовые техники, нацеленные на концентрацию, расслабление и покой. Расписание: Ретрит будет проходить 3 дня. Начинается всё в пятницу в 11:30 и заканчивается в воскресенье в 16:00. Практики сбалансированы по расписанию и чередуются с перерывами по 20-60 минут. В расписание так же входит йога. Бесплатный трансфер: Планируя своё участие в ретрите, не беспокойся о транспорте, организаторы предоставляют бесплатный трансфер до живописного ретрит-центра. Где проходит: Йога Холл Преподаватели: Юлия Осокина — преподаватель йоги и практик осознанности, ведущая женских ретритов. Марина Коваленко — преподаватель йоги, медитации и практик осознанности. Подробную программу, ответы на часто задаваемые вопросы и условия оплаты (есть рассрочка) смотри по ссылке «купить билет» :)

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