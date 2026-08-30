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Велоэкскурсия: «Набережные Москвы»

Велоспорт, Фрунзенская набережная, 54

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500₽
Возраст 16+

Про событие

Отправишься в путь по самым живописным набережным Москвы. Маршрут составит около 22 километров — отличная дистанция, чтобы размяться и насладиться видами столицы. Старту от магазина «Велоспорт»: в твоём распоряжении будут раздевалки и шкафчики, где можно оставить личные вещи. Участники держат курс на Крымский вал, затем по Воробьёвской набережной доедут до Бородинского моста и верencz обратно — по Лужнецкой набережной. После экскурсии в магазине тебя ждут чай, угощения и тёплая беседа. Также при необходимости можно воспользоваться душевыми. Приезжай на своём велосипеде или бери шоссейный велосипед в прокате магазина «Велоспорт» (количество ограничено, бронируй заранее). Время сбора: 10:15 Время старта: 10:30 Дистанция: 22 км

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