Отправишься в путь по самым живописным набережным Москвы. Маршрут составит около 22 километров — отличная дистанция, чтобы размяться и насладиться видами столицы. Старту от магазина «Велоспорт»: в твоём распоряжении будут раздевалки и шкафчики, где можно оставить личные вещи. Участники держат курс на Крымский вал, затем по Воробьёвской набережной доедут до Бородинского моста и верencz обратно — по Лужнецкой набережной. После экскурсии в магазине тебя ждут чай, угощения и тёплая беседа. Также при необходимости можно воспользоваться душевыми. Приезжай на своём велосипеде или бери шоссейный велосипед в прокате магазина «Велоспорт» (количество ограничено, бронируй заранее). Время сбора: 10:15 Время старта: 10:30 Дистанция: 22 км