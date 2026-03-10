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Холст, краски и уголовный кодекс

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 16+

Про событие

Образ художника во все времена был окружён мифами и стереотипами, но прежде всего художники — обычные люди, а значит, среди них встречались и преступники. На этой лекции попробуешь отделить личность автора от его наследия и поговорят о гении и злодействе. Тебя ждут удивительные, порой шокирующие криминальные истории из жизни известных и почти забытых художников. История искусства оказывается гораздо более непредсказуемой, чем кажется на первый взгляд. Кто рассказывает? Кира Скрипниченко. Художник, преподаватель, автор блога о буднях художника.

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