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Про событие
Образ художника во все времена был окружён мифами и стереотипами, но прежде всего художники — обычные люди, а значит, среди них встречались и преступники. На этой лекции попробуешь отделить личность автора от его наследия и поговорят о гении и злодействе. Тебя ждут удивительные, порой шокирующие криминальные истории из жизни известных и почти забытых художников. История искусства оказывается гораздо более непредсказуемой, чем кажется на первый взгляд. Кто рассказывает? Кира Скрипниченко. Художник, преподаватель, автор блога о буднях художника.
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