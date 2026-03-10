«Я намеренно выбрала такое провокативное название — с ним легко поспорить, поскольку исторически золотой век развития психотерапии, конечно, приходится на начало и середину ХХ века — время больших открытий в психологии. Но сегодня мы можем сказать, что концентрация психологии «в воздухе» такая плотная, что не отреагировать на нее практически невозможно. Часто приходится слышать (и часто против воли) широкий диапазон этих реакций: от веры в какой-либо метод как в панацею до тотального отрицания психологии как науки. Но чем же все-таки психология и психотерапия призваны заниматься и что из этого выходит в век сегодняшний — как бы мы его не назвали? Зачем нужна психотерапия? Кому нужна, какая и сколько «вешать в граммах»? Обещаю без морализаторства поговорить об этом на лекции и вместе поразмышлять, с чем связан этот «бум» психологизации и как нам с этим обходиться». Кто рассказывает? Евгения Боярская. Практикующий врач-психотерапевт, психиатр. Работает в наркологическом отделении реабилитационного центра. Автор телеграм-канала «Записки врача», колумнист журнала «НОЖ».