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Летний джаз (Summer Jazz)

Летний дворик «ПроГолос», улица Розы Люксембург, 5

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Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

На одной сцене соберутся выдающиеся музыканты Урала, чтобы подарить тебе живой звук, импровизацию и ту самую атмосферу, которую невозможно передать через наушники В составе: Виталий Владимиров — тромбон, лидер Уральской джазовой культуры; Сергей Пронь — труба; Илья Макаров — фортепиано; Алексей Быков — бас; Вячеслав Евлютин — ударные; Григорий Дягин— саксофон; Ани Нагапетян — вокал. Это будет вечер живого джаза, где музыка рождается здесь и сейчас. Без лишней суеты. Только сцена, музыканты, закат, дорогие сердцу люди рядом и воспоминания, которые будут согревать холодными зимними вечерами. По промокоду КАВЁР скидка 500 рублей.

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