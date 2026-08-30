На одной сцене соберутся выдающиеся музыканты Урала, чтобы подарить тебе живой звук, импровизацию и ту самую атмосферу, которую невозможно передать через наушники В составе: Виталий Владимиров — тромбон, лидер Уральской джазовой культуры; Сергей Пронь — труба; Илья Макаров — фортепиано; Алексей Быков — бас; Вячеслав Евлютин — ударные; Григорий Дягин— саксофон; Ани Нагапетян — вокал. Это будет вечер живого джаза, где музыка рождается здесь и сейчас. Без лишней суеты. Только сцена, музыканты, закат, дорогие сердцу люди рядом и воспоминания, которые будут согревать холодными зимними вечерами. По промокоду КАВЁР скидка 500 рублей.