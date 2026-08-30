ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Функционально-силовая тренировка

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Функционально-силовая тренировка на свежем воздухе — это высокоинтенсивная силовая тренировка с элементами кардио под открытым небом, которую проведёт опытный тренер Rock the Cycle, со своим стилем и энергетикой. Катя Джинжер крепко связана со спортом с пяти лет: мастер спорта по спортивной аэробике, первый взрослый разряд по спортивной гимнастике, но любовь к велосипеду взяла свое. Катя — супер лояльный тренер и не заставляет гнаться за результатом, накручивать последние километры или добавлять скорости. Её миссия: чтобы ты получал удовольствие от тренировки, наслаждался процессом и знакомился со своим телом, оставлял в зале негативные мысли, и шел домой обновленным, с хорошим и позитивным настроением. С собой на тренировку нужно взять: коврик, воду и удобную спортивную форму. При дождливой погоде тренировка не отменяется, её переносят под крышу. Регистрация обязательна.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

по подписке
Большой теннис
Большой теннис
по подписке
Беговой клуб «Скуратов» по вторникам
Беговой клуб «Скуратов» по вторникам

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста