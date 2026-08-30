Функционально-силовая тренировка на свежем воздухе — это высокоинтенсивная силовая тренировка с элементами кардио под открытым небом, которую проведёт опытный тренер Rock the Cycle, со своим стилем и энергетикой. Катя Джинжер крепко связана со спортом с пяти лет: мастер спорта по спортивной аэробике, первый взрослый разряд по спортивной гимнастике, но любовь к велосипеду взяла свое. Катя — супер лояльный тренер и не заставляет гнаться за результатом, накручивать последние километры или добавлять скорости. Её миссия: чтобы ты получал удовольствие от тренировки, наслаждался процессом и знакомился со своим телом, оставлял в зале негативные мысли, и шел домой обновленным, с хорошим и позитивным настроением. С собой на тренировку нужно взять: коврик, воду и удобную спортивную форму. При дождливой погоде тренировка не отменяется, её переносят под крышу. Регистрация обязательна.