Хатха-йога — это древняя система практик, которая объединяет физические упражнения, дыхательные техники и медитацию. На классах хатха-йоги осваиваются асаны (положения тела), которые способствуют не только укреплению мышц и улучшению гибкости, но и развитию осознанности и внутреннего спокойствия. Тренер: Екатерина Мельникова — дипломированный учитель кундалини и хатха-йоги, йогатерапевт, исследователь ведической культуры. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.