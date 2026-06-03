Необычный летний вечер в Петербурге: деликатесные сыры, вино и невероятный вид на Неву со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины. Что тебя ждёт: • Деликатесные сыры и прекрасное летнее вино • Увлекательная лекция о разнообразии сыров, выдающейся истории их происхождения и тонкостях сочетания сыра и вина • Восхитительный вид исторического центра Петербурга на закате • 2 часа на высоте птичьего полёта в самом сердце любимого города • Безопасная и специально оборудованная терраса (столы, стулья, приборы, посуда) Дегустации на крыше проходят каждую неделю в разные дни. Посмотреть точное расписание встреч можно на сайте по кнопке «Купить билет».