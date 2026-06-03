ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Изысканные сыры и вина на террасе на крыше отеля

Невский проспект, 32-34Б

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Необычный летний вечер в Петербурге: деликатесные сыры, вино и невероятный вид на Неву со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины. Что тебя ждёт: • Деликатесные сыры и прекрасное летнее вино • Увлекательная лекция о разнообразии сыров, выдающейся истории их происхождения и тонкостях сочетания сыра и вина • Восхитительный вид исторического центра Петербурга на закате • 2 часа на высоте птичьего полёта в самом сердце любимого города • Безопасная и специально оборудованная терраса (столы, стулья, приборы, посуда) Дегустации на крыше проходят каждую неделю в разные дни. Посмотреть точное расписание встреч можно на сайте по кнопке «Купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Мастер-класс по керамике в саду особняка
Мастер-класс по керамике в саду особняка

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста