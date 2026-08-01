Ты побываешь в месте, где стены ангаров, в которых легко помещается самолёт, покрыты муралами. Каждый из них впечатляет. Тебя ждёт рыбак высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое (или будущее — как кому нравится) и действующая колокольня мини-городка, который ещё подрастёт. На память о прогулке останутся и впечатления, и фото. Пункт назначения — городок, созданный новосибирским предпринимателем в торговой зоне. Он впечатляет огромными муралами, посвящёнными Виктору Цою. Экскурсовод расскажет, как Новосибирск был связан с певцом, кому пришла идея создать место Цоя и кто стал «руками проекта». А затем: — познакомишься с городовым Ново-Николаевска; — через телефонную будку времён СССР переместишься в гости к тому, кто требовал перемен; — увидишь скульптуру исполнителя — бронзовый Цой весьма реалистичен; — зайдёшь в тоннель — место, где ты не смотришь на мурал, а находишься внутри него; — увидишь готовые декорации для художественного фильма — городскую площадь с действующей колокольней и ж/д станцией; — побываешь там, где пословица «Рыбак рыбака видит издалека» воплощается в реальность. По пути в 5–6 локациях для тебя могут провести фотосессию. Снимки в количестве 35–50 штук будут готовы в день прогулки. Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS RP. Кому подойдёт фотопрогулка: Прежде всего, эта экскурсия предназначена для поклонников Цоя, но маршрут не предусматривает погружение в биографию певца и не является местом паломничества. Это всего лишь знакомство с творческим взглядом одного новосибирца на кумира миллионов. Также экскурсия подходит для любителей стрит-арта и необычных мест, где хочется делать красивые фотографии. Организационные детали: до места встречи можно добраться на общественном транспорте. Место можно обсудить с организатором, когда будешь оформлять заказ. Продолжительность 1,5 часа.