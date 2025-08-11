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Одна кровь

Арт Ель
улица Романова, 23

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставочный проект от Алены Фалевич посвящён тому моменту из детства, когда брат и сестра ещё близки как никогда. Их не разделяют условности, разница в возрасте и интересах. Они ещё не придают значения тому, насколько они разные, и пока способны понимать друг друга без слов. Они полны искренней любви и заботы друг о друге в своём маленьком мире, куда мама может подсмотреть лишь краем глаза. Это история о детях, которые теперь уже «слишком взрослые» для всего этого. Серия фотографий «Одна кровь» выполнена в технике тинтайп, впервые описанной в XIX веке. Изображение создаётся здесь чистым серебром. Это своего рода ювелирное изделие, ценность материалов и сложность процесса изготовления которого подчеркивают важность родственных связей. Вход свободный.

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