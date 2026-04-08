Арт Ель
Новосибирск, улица Романова, 23
В пространстве «Арт Ель» есть мастерские для творческих воркшопов, большой выставочный зал и уютные зоны для отдыха и работы за ноутбуком. Здесь ты сможешь познакомиться с новыми людьми с такими же интересами, как у тебя, узнать новые тенденции искусства и научиться чему-нибудь интересному на мероприятиях, которые организует команда «Арт Ели». Кстати, на все мероприятия вход свободный. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 21:00 https://elnik-nsk.ru/
Карта места...