ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

При себе

Арт Ель
улица Романова, 23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка от молодой дальневосточной художницы, живущей в Новосибирске уже семь лет. В своих работах она обращается к памяти и ощущениям, связанным с родным краем, соединяя их с размышлениями о близости, становлении, стремлениях и поиске своего места. «При себе» — выставка о внутреннем мире, который человек несёт с собой: воспоминаниях, привязанностях, стремлениях и мечтах. В работах эти состояния передаются через животные образы: корова становится символом дома и памяти о Дальнем Востоке, собака воплощает внутреннюю силу и движение к цели, птица — желания, которые можно осуществить, а кот — близость и поддержку. Тебя ждут два выставочных зала. Один погрузит во внутренний мир автора — в образы из памяти, фантазии и личные переживания. Второй пригласит в комнату художника, заполненную его жизнью, бытом, процессом работы — это пространство повседневности, из которой рождаются образы для работ из первого зала. «При себе» — о том, что остаётся с нами вне зависимости от расстояния и времени и продолжает сопровождать нас на пути вперёд.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста