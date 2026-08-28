Выставка от молодой дальневосточной художницы, живущей в Новосибирске уже семь лет. В своих работах она обращается к памяти и ощущениям, связанным с родным краем, соединяя их с размышлениями о близости, становлении, стремлениях и поиске своего места. «При себе» — выставка о внутреннем мире, который человек несёт с собой: воспоминаниях, привязанностях, стремлениях и мечтах. В работах эти состояния передаются через животные образы: корова становится символом дома и памяти о Дальнем Востоке, собака воплощает внутреннюю силу и движение к цели, птица — желания, которые можно осуществить, а кот — близость и поддержку. Тебя ждут два выставочных зала. Один погрузит во внутренний мир автора — в образы из памяти, фантазии и личные переживания. Второй пригласит в комнату художника, заполненную его жизнью, бытом, процессом работы — это пространство повседневности, из которой рождаются образы для работ из первого зала. «При себе» — о том, что остаётся с нами вне зависимости от расстояния и времени и продолжает сопровождать нас на пути вперёд.