[отменено] Проверка материала
Jonson Irish Pub, Красный проспект, 31
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Вечер, на котором опытные комики и те, кто зарекомендовал себя на сцене, будут проверять свои шутки на публике. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты идёшь с большой компанией, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи