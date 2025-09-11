Вечер, на котором опытные комики и те, кто зарекомендовал себя на сцене, будут проверять свои шутки на публике. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты идёшь с большой компанией, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.