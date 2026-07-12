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Йога со щенками

Студия DekaDance, площадь Карла Маркса, 2

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее. Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, час радости наедине с собой и в то же время в окружении щеночков. Занятие — 40-минутная практика йоги, направленная как на работу с дыханием и погружением в себя, так и на работу с телом. После йоги есть ещё 20 минут, чтобы поиграть. Для щенков йога полезна в качестве социализации: общение с людьми помогает снизить стресс от будущего переезда в новый дом, а положительный опыт взаимодействия с другими собаками. Да и просто здорово побегать и поиграть! Смотри расписание по ссылке «купить билет». Подходит для новичков.

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