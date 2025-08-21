Винный ужин из пяти курсов, где встретятся два легендарных винодельческих региона: солнечная Тамань и утончённая Тоскана. Каждый курс станет гармоничным союзом кулинарного искусства и тончайших нот вин от винодельни Chateau Tamagne. Эксклюзивное меню разработали шеф-повара Дмитрий Красотин и Сергей Сигильетов. Идеальные винные пары, которые раскроют характер каждого блюда, подготовил бренд-амбассадор Кубань-Вино — Александр Игнатик. Количество мест ограничено, забронировать место можно по телефону.