Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал не просто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуешь разобраться во время прогулки по старинным московским улочкам, заглядывая в необычные кофейни и наслаждаясь шедевральными творениями лучших бариста столицы. В рамках экскурсии ты: — проделаешь путь от первой кофейни до новомодного брю-бара и проследишь, как «выходец с востока» завоевывал Москву, покоряя жителей своей крепостью и восхитительным ароматом. А также узнаешь, как в плену его бодрящего вкуса оказались монаршие особы, представители интеллигенции и простолюдины — за чашкой «коренного москвича Рафа» в атмосферной кофейне на крыше поговоришь с участниками о традициях московского кофепития и изучишь кофейный этикет —в уникальной кофейне в стенах древнего монастыря узнаешь кофейные тайны дореволюционной столицы, а чашечка авторского игуменского кофе с традиционной русской выпечкой по старинным рецептам раскроет вкус этих историй — нырнув в «кофейню третьей волны», выяснишь, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от обычных. Что значат все эти слова: пуровер, бонавита, cold brew, и продегустируешь различные виды slow coffee, приготовленные победителями мировых чемпионатов. Ты узнаешь секретные места, где готовят лучший в Москве кофе аффогато В стоимость экскурсии входит дегустация любых трёх видов кофе на маршруте. Место встречи: ст.м. Площадь Революции (синяя ветка), выход 11, у памятника братьям Лихудам. У экскурсовода в руках будет красный флажок с надписью «Мос-Тур». Продолжительность: 3,5 часа.