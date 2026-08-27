Шедевр Мартина Скорсезе о легендарном боксёре Джейке ЛаМотте. История человека, чьи самые опасные поединки проходят не на ринге, а в собственной душе. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет о значении картины в фильмографии режиссёра Мартина Скорсезе и в истории кинематогрофа. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.