Каждое блюдо в меню готовится всего 20 минут. Изучишь 10 потрясающих блюд за 1 день. Твоя кулинарная жизнь не останется прежней. Группа до 10 человек. Меню. Завтраки: 1. Тортилья-сэндвич с ветчиной и сыром; 2. Оладьи из цветной капусты с беконом и яйцом-пашот. Закуски: 1. Брускетта с рассольной моцареллой и запечёнными томатами; 2. Хрустящие баклажаны с кунжутным соусом в листе салата. Супы: 1. Сливочно-пряный суп с курицей; 2. Суп из печёных овощей с кнели из творожного сыра. Горячее: 1. Канелони со шпинатом и брынзой; 2. Креветки с овощным рататуем и кисло-сладким соусом. Десерты: 1. Банановая мозаика в йогурте с шоколадным муссом; 2. Песочное печенье с орехами. Что тебя ждёт? 1. Все блюда готовишь самостоятельно или в группах до 5 человек. 2. Узнаешь, как готовить из обычных ингредиентов необычные блюда. 3. Узнаешь секреты, как экономить время при готовке. 4. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. 5. Напитки (чай, кофе, вода). 6. Подойдёт для любого уровня подготовки.