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Ладожский берег: пеший поход с палатками

Старт: Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

Начало:

Завершение:

7900₽
Возраст 16+

Про событие

Отправишься на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти. Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод слова «шхера» означает «скала в море»). Пойдёшь пешком вдоль залива, будешь ночевать в палатках на берегу великого Озера, любоваться закатами, просыпаться с рассветами и целый день наслаждаться прекрасными видами Ладоги. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 60% объёма рюкзака, т.к. необходимо оставить место для снаряжения и продуктов. Туда участники поедут от Финляндского вокзала на электричке до станции Кузнечное. Отправление в 09:34, стоимость билета 563р. Обратно от станции Капеасалми в Санкт-Петербург в 16.29, прибытие на Финляндский вокзал в 19:37. Стоимость билета 539р. Билеты покупай заранее или на месте, их цена НЕ входит в стоимость.

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