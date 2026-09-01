Тур по Ладоге — водное приключение на морских каяках (байдарках) в национальном парке «Ладожские шхеры». Тебя ждёт круговой маршрут на 3 дня с баней на пляже и проживанием в палатках на острове в сосновом лесу. Тебя будут круглосуточно сопровождать 2–3 квалифицированных инструктора по водному туризму и моторный катамаран для безопасности на воде. Перед началом похода на пляже базы «Клуба Приключений» опытные инструкторы покажут, как управлять двухместным морским каяком и правильно грести. После инструктажа и обеда отправишься в Ладожские шхеры, пройдёшь среди скалистых островов, покрытых мхами, и будешь останавливаться на пляжах среди черники в сосновом лесу. А ещё залезешь на высокие скалы и насладишься захватывающими видами. Чтобы каждый из участников мог внести свой вклад в жизнь всей группы, будут организованы дежурства. Инструктор-завхоз назначает дежурных для помощи с приготовлением еды. В коротком туре будут готовить блюда не на тушёнке, а на мясе. Походная баня с дубовыми вениками и купание на пляже в лучах заката ждёт тебя вечером второго дня. Здесь создадут умиротворяющую атмосферу, где можно будет расслабиться после гребли, работы, городской суеты. Инструкторы обучат желающих основами парения веником на специальном столе из осины. Большой костёр, песни под гитару и душевные разговоры ждут нашу группу после ужина. В кемпинге на острове можно кататься на каяках и сапбордах. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».