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Кофейный квартирник

Шоу-рум Submarine, Переведеновский переулок, 18с15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы
Еда

Про событие

Квартирник, на котором будешь красиво провожать лето — с кофе, мастер-классами и экскурсиями на производство. Что тебя ждёт: — Кофейное бинго Проверим, сможешь ли ты разгадать кофейные загадки и правильно ответить на вопросы — Посадка кофейного дерева Да, прямо на квартирнике можно будет посадить своё кофейное дерево и забрать его домой — Кастомизация дрипов Ты сможешь дать волю фантазии, придумать свой дизайн для дрипа и даже собрать классный обвес. Будет памятный сувенир о квартирнике для тебя или друга, который любит кофе — Экскурсии на производство Проведут несколько экскурсий по производству и расскажут, что происходит с кофе до того, как он оказывается в твоей чашке. И это только малая часть программы ;) Остальные активности организаторы обещают раскрыть позже. Вход свободный.

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