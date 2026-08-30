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Поход выходного дня

м. Митино

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3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

12 км приключений: пойдёшь гулять по сосновому лесу, любоваться видами с высокого берега речки Сенички, дышать свежим воздухом, песть песни у костра-без-костра и искать новых друзей. Начнётся маршрут от станции Митино до финальной точки в Опалиховском лесопарке. Вести маршрут будет опытная хайкерша Олеся Рябченко. После поедешь ужинать в ресторан и знакомиться ещё ближе с помощью карточек с вопросами и интересных заданий. В рамках прохождения маршрута по желанию можно будет искупаться в реке Сеничке. Программа похода: 11:00 — общий сбор возле станции метро Митино, знакомство и инструктаж 11:30-14:30 — прохождение маршрута, остановки, чтобы сделать перекус и пообщаться 14:30-15:00 — трансфер до ресторана В стоимость билета входит: — поход и сопровождение маршрута профессиональным гидом — программа нетворкинга и многоформатных знакомств с ведущим — трансфер на такси от источника до ресторана — бутылка воды и мини-снэк перед стартом В стоимость не входит: — проезд до точки сбора (м. Митино) — трансфер от ресторана до ст. МЦД-2 Красногорская — питание в ресторане — оплачивается самостоятельно по меню

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