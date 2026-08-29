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Гастро-бранч в стиле Стэнли Туччи

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В программе: поездка на рынок, совместная готовка и бранч в итальянском стиле. Стэнли Туччи завещал: «It is vital that you have a meal together; nothing is more bonding or more healing» («Очень важно есть вместе; ничто так не объединяет и не исцеляет людей»). Тебя ждёт поездка на Преображенский рынок: выберете вместе все вкусные овощи и фрукты, а затем поедете готовить сезонные блюда и вместе сядете за красивый стол. Будете вдохновляться рецептами из книги Стэнли Туччи «Вкус. Кулинарные мемуары», а также обсудите любимые гастрономические воспоминания из детства. Что точно будет в меню из книги: – Tomato Salad с фермерскими томатами – Spaghetti alla Nerano — паста с цукини, которую Стэнли называет одним из лучших блюд своей жизни. Рецепт есть в книге и стал культовым после его документального гастрономического сериала «Searching for Italy». – Biscotti — для тёплого послевкусия вечером тебе подарят с собой домашнее печенье. Дальше организатор оставил пространство для фантазии и личных итальянских воспоминаний, пусть полноценное меню пира останется для тебя сюрпризом. Из напитков: домашний лимонад (дыня, тархун, вишня, лайм), бокал просекко или вина, гречишный чай. Сбор у входа на рынок с 11:45 до 12:00. В «Едва знакомы» планируют приехать к 13:30. Всех, кто приобрёл билеты, добавят в чат, чтобы точно найтись.

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