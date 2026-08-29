Лето вспомнить всё: презентация винила Круто
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Место в айклауде давно закончилось, поэтому лето сохранили как взрослые люди — офлайн, на виниле. Презентуют его в эту субботу на классической итоговой тусе лета. В лайн-апе все друзья, которые навсегда. Миссия круто провести последние 3% лета. Biicla Kovyazin D Mashkov Респект Агенство Katos + Sonia Heifitz ДиджейFlurr
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