Провожай лето с шиком. Двор на Маросейке погрузится в фиолетовый туман, а воздух наполнится пульсирующими ритмами даркдиско, электронной танцевальной музыкой, итало и электроклэша от резидентов и приглашённых артистов. Лайн-ап: Andre & Gavaldi Evidance Theodora Sem Smirnov Seva Kink Вход свободный.