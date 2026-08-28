Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Провожай лето с шиком. Двор на Маросейке погрузится в фиолетовый туман, а воздух наполнится пульсирующими ритмами даркдиско, электронной танцевальной музыкой, итало и электроклэша от резидентов и приглашённых артистов. Лайн-ап: Andre & Gavaldi Evidance Theodora Sem Smirnov Seva Kink Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи