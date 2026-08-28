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Вечеринки
Про событие
Вечеринка как из клипов юности, когда поп-культура была реально вкусной. Сначала станешь звездой караоке, а после — танцпола. После часа ночи бар не превращается в тыкву — включают золотой фонд излюбленных поп-хитов, и ты отрываешься так, будто забыл, зачем сюда пришёл. 23:00–01:00: Караоке 01:00–04:30: Поп-вечеринка
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