На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Программа: 1) Первая часть — техническая: ты соберёшь бенто-тортик из сочных бисквитов (ваниль или шоколад), нежного крем-чиза и прослойки (карамель с арахисом, клубничное или вишневое конфи) 2) Вторая часть — творческая: с помощью цветового крема ты сможешь украсить торт надписью, рисунком, сердечками или цветочками Диаметр тортика – 10 см. Вес – 450 грамм. Предоплата: 2000 руб. Продолжительность 3 часа.