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Литературный обед. Что ели герои русской классики?

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Почему у Гоголя герои бесконечно едят? Зачем Пушкин так подробно описывает обеды? Как Чехов превращает обычную закуску в источник комедии? И почему у Булгакова стерлядь, судачки и водка становятся частью легенды старой Москвы? В русской литературе еда почти никогда не бывает просто едой. За каждым обедом скрываются характеры, привычки, сословие, достаток и сама эпоха. На этой встрече заглянешь за столы любимых литературных героев и узнаешь: • что на самом деле ели в XIX веке • какие блюда считались роскошью, а какие — повседневностью • как по меню можно было определить происхождение и характер героя • почему гастрономические сцены стали одними из самых ярких страниц русской литературы Это будет разговор о литературе, истории, гастрономии и Москве — с тем самым ощущением неспешного русского обеда, где за каждым блюдом скрывается целая история. Гостей будут ждать: - приветственный бокал игристого или авторская наливка - одно блюдо из меню завтраков на выбор - чай/кофе

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