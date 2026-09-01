Пока урожай в самом разгаре, разберёшься, как сохранить его надолго! Замаринуешь три вида лука, засолишь огурцы и рыбу, соберёшь свою банку пикулей и узнаешь, чем на самом деле отличаются маринование, засолка и квашение. Что тебя ждёт в программе: – Приветственное угощение и теория: чем отличаются маринование, засолка и квашение, как работают соль и кислота. – Три вида быстрого маринованного лука – классический, цитрусовый, свекольный. – Два способа сделать малосольные огурцы и сохранить хруст. – Своя банка пикулей – научишься подбирать вкус маринада под себя. – Засолка рыбы: подготовка филе, авторский посол и ароматические сочетания. – Истории о соли и маринадах в мировой гастрономии. – Финал: общий ужин с драниками, малосольным лососем и огурцами из меню кафе. А после мастер-класса ты заберёшь с собой: – банку собственных пикулей – малосольные огурцы – маринованный лук – филе лосося в посоле (~100 г), которое дозреет дома – электронную памятку с рецептами и формулами маринадов Так что выбирай сумку побольше и планируйте завтраки дома!