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Большой летний день

Сила ветра, Строгинское ш., вл1А

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Про событие

Программа на воде: Главное спортивное событие дня — гонки на яхтах SV20 16:00–18:00 Тренировки на SV20 (2 часа) 11:30, 14:00, 18:30 Прогулки под парусом (1 час) 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 18:30, 19:30 Программа на берегу Музыка весь день, диджеи, приглашённые камерные музыканты, распевки и любимые песни. — Вокальный мастер-класс от Школы музыкального искусства «Тритон». — Музыкальные сессии и выступления. — Интерактивная игра от музыкальных импровизаторов. — Мастер-класс по импровизации от Prosecco Show. — Диджей-сет. — Квартирник — музыкальный вечер, где споют все. А также: — Шахматные мастер-классы и турнир от Funky Chess. — Настольный теннис от Пинг таблет. — Творческие мастер-классы. — Тест-драйв камер от PaperShoot. — Кино на парусах. На некоторые активности требуется дополнительная регистрация.

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