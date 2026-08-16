Переделкино — один из самых известных дачных поселков в России. Во многом эта известность связана с тем, что его жителями были писатели, которые неоднократно упоминали место своего обитания в художественных текстах, письмах, дневниках. Постепенно сложился образ Переделкина как места концентрации литературной элиты, которая здесь если и не жила, то уж точно бывала. На экскурсии ты узнаешь, откуда вообще взялась идея писательских дач как типа поселения, что известно о проектировании городка, как быт литераторов менялся в разные эпохи и что происходит в Переделкине сегодня. В ходе экскурсии ты прогуляешься по поселку, посетишь дом-музей Бориса Пастернака и заглянешь в отреставрированный модернистский клуб Дома творчества. На экскурсии ты увидишь: — типовые дачи 1930-х и их отличие друг от друга — дачу Бориса Пастернака снаружи и внутри — неоклассический Дом творчества, притворяющийся усадебным домом — недавно отреставрированный модернистский клуб На экскурсии ты узнаешь: — откуда возникла идея Городка писателей — что известно о проектировании писательского городка и что писатели говорили о своих дачах при заселении — какие черты модерна и авангарда можно обнаружить в дачных домах — какие условия предоставлялись писателям в Доме творчества Место встречи: перед павильоном станции Переделкино (выход №2 в сторону улицы Погодина). Время встречи: в 11:00 (поезд МЦД прибывает в 10:53; электричка – в 10:59). Продолжительность экскурсии: 4 часа. Большая часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде и выбирай удобную обувь. Продолжительность: 4 часа Доступные даты: — 16 августа, 22 августа, 30 августа — 12 сентября, 19 сентября