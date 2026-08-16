ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

От писательских дач к Дому творчества. Переделкино и музей Пастернака

Перед павильоном станции Переделкино (выход №2 в сторону улицы Погодина).

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+

Про событие

Переделкино — один из самых известных дачных поселков в России. Во многом эта известность связана с тем, что его жителями были писатели, которые неоднократно упоминали место своего обитания в художественных текстах, письмах, дневниках. Постепенно сложился образ Переделкина как места концентрации литературной элиты, которая здесь если и не жила, то уж точно бывала. На экскурсии ты узнаешь, откуда вообще взялась идея писательских дач как типа поселения, что известно о проектировании городка, как быт литераторов менялся в разные эпохи и что происходит в Переделкине сегодня. В ходе экскурсии ты прогуляешься по поселку, посетишь дом-музей Бориса Пастернака и заглянешь в отреставрированный модернистский клуб Дома творчества. На экскурсии ты увидишь: — типовые дачи 1930-х и их отличие друг от друга — дачу Бориса Пастернака снаружи и внутри — неоклассический Дом творчества, притворяющийся усадебным домом — недавно отреставрированный модернистский клуб На экскурсии ты узнаешь: — откуда возникла идея Городка писателей — что известно о проектировании писательского городка и что писатели говорили о своих дачах при заселении — какие черты модерна и авангарда можно обнаружить в дачных домах — какие условия предоставлялись писателям в Доме творчества Место встречи: перед павильоном станции Переделкино (выход №2 в сторону улицы Погодина). Время встречи: в 11:00 (поезд МЦД прибывает в 10:53; электричка – в 10:59). Продолжительность экскурсии: 4 часа. Большая часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде и выбирай удобную обувь. Продолжительность: 4 часа Доступные даты: — 16 августа, 22 августа, 30 августа — 12 сентября, 19 сентября

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста