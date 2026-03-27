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Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем

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от 699₽ до 3399₽
Возраст 6+
Необычное
Еда

Про событие

Здесь переплелись мистика и история, городские предания и будоражащие воображение тайны, зодиакальная карта города, неординарная подача материала и многое другое. Идеально для романтиков, авантюристов и любителей вечерних прогулок. Необычная пешеходная экскурсия по ночному городу, где история переплетается с загадочными явлениями, а знакомые улицы раскрывают свои новые тайны. Во время экскурсии ты узнаешь: — почему Москва вошла в пятерку самых мистических городов мира и почему мистика — это вторая реальность — как географическое положение Москвы сказалось на характере москвичей — что такое «зодиакальная карта Москвы» и откуда она взялась, как повлияла эта карта на современный план города и на строительство московского метрополитена — какая «тайная» языческая, православная, масонская, а затем и советская символики заложены в главных архитектурных памятниках Москвы: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, сталинские высотки и т.д. — какие легенды хранят в себе тихие воды Москвы-реки, и почему рек было две, а осталась одна — где стояла крепость боярина Кучки Также во время экскурсии ты узнаешь о том, где находились самые древние поселения в Москве, кем были их обитатели, куда исчез район Древнего Чертолья, где лучше загадывать тайные желания и какой ритуал для них существует. В качестве приятного воспоминания об этой прогулке каждый из участников получит в подарок зодиакальную карту Москвы.

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