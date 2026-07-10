Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания, к которым захочется вернуться снова и снова. Расписание сплава: 18:30 Сбор гостей; 19.00 Инструктаж; 19:15 Старт сплава к закату; 21:15 Возвращение на станцию; 21:30 Ужин; 22:30 Фильм с попкорном и лимонадом. Смело можно остаться до утра в своей палатке, на локации есть всё для удобства. Стоимость 1 места для палатку 1000р Все необходимое для сплава уже включено в стоимость: сап, весло, киль, жилет (при необходимости), чехол для телефона, питьевая вода. На станции есть раздевалка и место для хранения вещей. Выезд проходит каждую пятницу.