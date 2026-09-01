Возраст 18+
Стендап
Про событие
Рамис Ахметов — пожалуй, самый музыкальный из комиков и самый смешной из музыкантов, редкий представитель музыкального стендапа, где часть выступления проходит с гитарой. Финалист Comedy Баттл и участник Stand-Up на ТНТ. Востребованный в столице как участник стендап концертов, так и музыкант со своим проектом Клуб 33.
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