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Юлия Ахмедова

КРК «Пирамида», Московская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый микрофон» на канале ТНТ. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому её рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.

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