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  1. Нижний Новгород
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Стендап экскурсия

Доходный дом С. Я. Фролова, Большая Покровская улица, 39А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Стендап
Необычное

Про событие

Новый формат, стремительно набирающий обороты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Ну и Нижний Новгород не хочет отставать от современных трендов. Стендап — это смешно. Экскурсия — это познавательно. Но что, если совместить два этих прекрасных вида досуга? Правильно! Будет смешно и познавательно. Стендап-экскурсия — это отличный вариант времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Стендап-экскурсия — это возможность взглянуть на историю города немного с другой стороны. Подойдёт не только гостям города, но и самим нижегородцам. Как проникнуть в самый красивый банк России? Кого замуровали в бетонном коллекторе? Почему на некоторые усадьбы стесняются вешать именные таблички? Всё это и много другое ты узнаешь на стендап-экскурсии по Нижнему Новгороду. Встреча группы по адресу Большая Покровская, 39а на скамейке. Экскурсия проходит каждый вечер в пятницу, субботу и воскресенье с маршрутом по улицам Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская, Рождественская.

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Комментарии

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Вера
4 октября 2025, 00:44

Забавное😊 Приятно так скоротать вечерок. Экскурсия закончилась рядом со стендап клубом на Рождественской. Любителям комедии будет логично и удобно продолжить вечер там😉

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