Выбор редакции
Крыши Столицы Закатов
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Про событие
Время смотреть на любимый город с другого ракурса. Тебя ждут: — Лучше виды. — Необычные площадки: 2 крыши из 20 возможных. — Город с высоты птичьего полета. — Незабываемые впечатления. — Новые знакомства. — Положительные эмоции. Участие: 800р с репостом (https://vk.com/wall-73478688_5745). Без — 1000р
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Классненько полазили по крышам) Хорошо так разнообразить выходной🧡