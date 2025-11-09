ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Крыши Столицы Закатов

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+

Про событие

Время смотреть на любимый город с другого ракурса. Тебя ждут: — Лучше виды. — Необычные площадки: 2 крыши из 20 возможных. — Город с высоты птичьего полета. — Незабываемые впечатления. — Новые знакомства. — Положительные эмоции. Участие: 800р с репостом (https://vk.com/wall-73478688_5745). Без — 1000р

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

Аватар
Вера
22 сентября 2025, 23:34

Классненько полазили по крышам) Хорошо так разнообразить выходной🧡

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста