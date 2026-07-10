Выставка Кати Антошкиной о том, каким может быть современный оберег и как взгляд меняет привычные городские формы. Для художницы важен не столько сам образ, сколько то, как человек на него смотрит. Исследуя фактуры городской среды Нижнего Новгорода и Нижегородской области, она замечает силуэты и элементы, в которых словно уже заложена возможность обрести одушевленность. Важной частью проекта становится работа с материалами, обладающими тактильностью и двойственностью. В резиденции художница использует строительную пленку, минеральную вату и хлеб. Эти материалы, обычно связанные с защитой, утеплением или повседневным опытом, становятся основой для новых образов и, возможно, новых способов защиты. Режим работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.