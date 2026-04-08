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Терминал А

Нижний Новгород, улица Красная Слобода, 9А

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Сайт: https://terminal-nn.tilda.ws/ Пространство является частью комплекса бывшего судостроительного завода XIX века, развивающегося как арт-кластер. Ежегодно центр открывает новые имена для зрителя, проводя персональные выставки молодых художников. Помимо выставочных проектов в Терминале находятся мастерские нижегородских художников и концертно-театральная площадка «Бюро». В событийную программу входят: мастер-классы от художников, артист-толки и тематические занятия. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00
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Комментарии

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Алёна Орлова
13 мая 2025, 06:44

Аутентично и тепло. Порадовало всё от экспозиции до персонала! Люблю сидеть на третьем этаже в саду и через слуховое окно наблюдать за посетителями

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